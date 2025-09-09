La Casa Blanca lamenta el ataque israelí en Qatar: "No contribuye a los objetivos de Israel ni de EEUU"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt- Europa Press/Contacto/Lenin Nolly

Trump asegura al emir de Qatar que "algo así no volverá a ocurrir en su territorio"

Doha desmiente haber sido informado sobre los bombardeos con antelación

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Casa Blanca ha afirmado que los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra Qatar "no contribuyen a los objetivos" de Israel ni de Estados Unidos, si bien ha considerado que atacar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "es un objetivo respetable".

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, ha explicado en una rueda de prensa que la Administración de Donald Trump recibió esta mañana una notificación de su Ejército informando de que Israel estaba atacando a Hamás, "que lamentablemente se encontraba" en la capital qatarí, Doha.

Tras conocer esta información, Trump ordenó "inmediatamente" al enviado especial, Steve Witkoff, que informara a las autoridades qataríes "del inminente ataque". "El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos y lamenta profundamente la ubicación de este ataque", ha agregado.

"Bombardear unilateralmente en Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos que trabaja muy duro y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo respetable", ha declarado.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le ha trasladado que "desea lograr la paz rápidamente". Leavitt ha dicho que Trump "cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz".

Por último, el presidente estadounidense ha hablado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes ha "agradecido su apoyo y amistad". "Les ha asegurado que algo así no volverá a ocurrir en su territorio", ha señalado.

DOHA DESMIENTE HABER SIDO INFORMADO CON ANTELACIÓN

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayid al Ansari, ha desmentido que las autoridades del país hubieran sido informadas de antemano sobre los bombardeos llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son infundadas. La llamada de un funcionario estadounidense se produjo durante el sonido de las explosiones causadas por el ataque israelí en Doha", ha dicho a través de su perfil en la red social X.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha, alegando que "durante años han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel".

Sin embargo, Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora del alto el fuego-- han sobrevivido a este bombardeo. Además, ha muerto un agente de la Policía de Qatar y otros más han resultado heridos.