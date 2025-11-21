La Casa Blanca niega que Trump busque ejecutar a demócratas que pidieron a militares desobedecer órdenes ilegales

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha negado este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, busque la ejecución de los legisladores demócratas que pidieron a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que rechazaran cualquier orden "ilegal" por parte de las autoridades, si bien ha reiterado que su comportamiento "quizás sea punible por ley".

Así lo ha dicho su portavoz, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa en la que ha criticado que "muchos en esta sala quieren hablar de la respuesta del presidente, pero no de lo que lo llevó a responder de esta manera".

En esta línea, ha acusado a los congresistas demócratas de "conspirar para orquestar" en un vídeo dirigido a los militares en ejercicio, "alentándolos a desobedecer las órdenes legítimas del presidente". Por ello, si bien ha negado que el mandatario busque la pena de muerte para ellos, ha considerado que la grabación "quizás sea punible por ley".

"Dejaré que el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra --nombre con el que la Administración Trump se refiere al Departamento de Defensa-- decidan al respecto", ha agregado alegando que "no soy abogada".

También se ha manifestado sobre las polémicas palabras de Trump el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtiendo de que constituyen una "amenaza directa (...) sumamente grave".

"Cada vez que Donald Trump publica cosas como esta, aumenta la probabilidad de violencia política. Ninguno de nosotros debería tolerar este tipo de comportamiento", ha lamentado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS, denunciando que el mandatario "está echando leña al fuego en un país empapado de gasolina política".

Los seis aludidos han emitido un comunicado conjunto afirmando que "lo más revelador es que el presidente considera que reiterar la ley es un delito punible con la muerte". "Esto no se trata de ninguno de nosotros individualmente. (...) Todos los estadounidenses deben unirse y condenar los llamamientos del presidente a nuestro asesinato y a la violencia política", han defendido.

El inquilino de la Casa Blanca ha advertido horas antes en Truth Social de una "conducta sediciosa, sancionable con la pena de muerte" por parte de los seis demócratas que en un vídeo compartido a principios de esta semana recordaban a los militares en servicio que "nadie tiene que cumplir órdenes que violan la legislación o la Constitución".

Los congresistas, que estuvieron anteriormente en las filas del Ejército o de las agencias de Inteligencia, sostienen en el vídeo que "nuestras leyes son claras: puedes negarte a cumplir órdenes ilegales. Debes negarte a cumplir órdenes ilegales".