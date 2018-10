La Casa Blanca ordena un mayor acceso a los archivos sobre un informante del FBI

Publicado 13/07/2018 4:33:31 CET

WASHINGTON, 13 Jul. (Reuters/EP) -

La Casa Blanca ha ordenado que un grupo más amplio de legisladores tengan acceso a información clasificada sobre un informante que el FBI usó para investigar posibles vínculos entre la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, y Rusia, según ha informado este jueves el diario 'The New York Times', que ha citado a dos funcionarios estadounidenses con conocimientos sobre la decisión.

La orden de la Casa Blanca de permitir a todos los miembros de las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado ver los documentos clasificados, en lugar de a un grupo más pequeño de legisladores conocido como la "Banda de los Ocho", se ha llevado a cabo a pesar de las preocupaciones de inteligencia y agentes del orden de que podría dar lugar a filtraciones, según 'The New York Times'.

Algunos funcionarios estadounidenses, creen que la razón por la que la Casa Blanca ha tomado esta decisión es para proporcionar munición política a los aliados republicanos de Trump que argumentaron que la investigación del FBI se abrió en julio de 2016 como un esfuerzo para evitar que el magnate neoyorquino se convirtiera en presidente.

Según el diario y otros medios de comunicación, el FBI envió al informante, un académico estadounidense que da clases en Reino Unido, a hablar con los asesores de campaña de Trump en el verano de 2016, después de que la agencia recibiera pruebas de que los ayudantes tenían contactos sospechosos con Rusia. El uso de informantes es algo común en contrainteligencia e investigaciones criminales.

El FBI investiga si alguien de la campaña de Trump trabajó con Rusia para ayudar a inclinar los resultados de las elecciones a favor de Trump. La investigación está ahora siendo dirigida por el fiscal especial Robert Mueller.

According to the Times and other media reports, the FBI sent the informant, an American academic who teaches in Britain, to talk to Trump campaign advisers in the summer of 2016 after the agency had received evidence that the aides had suspicious contacts with Russia. The use of informants is commonplace in counterintelligence and criminal investigations.

The FBI at the time was investigating whether anyone in Trump's campaign worked with Russia to help tip the election in Trump's favor. The investigation is now being led by Special Counsel Robert Mueller.