La Casa Real neerlandesa apoyó "durante siglos" el colonialismo pero con una escasa "influencia en política"

Archivo - El rey Guillermo-Alejandro de Países Bajos - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Durante siglos la Casa Real de Países Bajos apoyó "abiertamente" el colonialismo y se benefició "enormemente" de él sin presentar "reservas sustanciales", aunque tuvo "poca influencia" en la política neerlandesa al respecto, según ha desvelado una comisión creada a petición del actual rey neerlandés, Guillermo-Alejandro, para investigar el legado de su familia en medio del debate sobre el pasado colonial de Países Bajos.

El investigador principal, Gert Oostindie, ha afirmado este viernes en la presentación de la investigación que se trata de "siglos de apoyo activo e inescrupuloso" de la Corona neerlandesa a la prática colonial, incluida la esclavitud, mientras existió, según recoge el medio público neerlandés NOS.

Todos los miembros de la Casa de Orange consideraban "inevitables" y "justificadas" las guerras coloniales y la presión violenta de las rebeliones, ha asegurado Oostindie. Hasta la ascensión al trono de la reina Juliana en 1948, desde los palacios de Orange nunca se expresó "ninguna crítica" al colonialismo, ni se abogó jamás por un "rumbo diferente".

Por su parte, el rey Guillermo-Alejandro ha financiado la investigación y, entre otras cosas, ha concedido a los investigadores acceso a archivos reales. Este viernes ha recibido el resultado del trabajo académico, que consta de cinco tomos, en el edificio de la Academia en Leiden.

Oostindie, que ha resumido las más de 2.000 páginas de investigación para la presentación, ha afirmado que todos los "lugartenientes, reyes y reinas", al menos hasta Guillermina, que reinó hasta mediados del siglo XX, estaban convencidos de la "legitimidad" del colonialismo y de su "importancia para los Países Bajos", confirmando así que la Casa de Orange participó en el "colonialismo con convicción" y sin "reservas sustanciales".

Al mismo tiempo, la Corona solo tuvo un "papel decisivo" en el colonialismo neerlandés en "casos excepcionales". Solo el rey Guillermo I, que reinó entre 1813 y 1840, determinó la política colonial prácticamente por sí solo. Los lugartenientes que le precedieron tuvieron que "delegarla" en los Estados Generales y la poderosa Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), mientras que los monarcas constitucionales que le sucedieron vieron cómo su poder se desvanecía debido a la creciente influencia del Parlamento, ha continuado el director de la investigación.

Sin la Casa de Orange, los Países Bajos se habrían convertido en una "potencia colonial de todos modos"; para ello no eran "necesarios estatúderes ni príncipes", ha señalado el investigador, que recalca que la Casa Real neerlandesa desempeñó un papel importante en su "legitimación simbólica", tanto en las colonias como en su propio país. En 1828, Guillermo I incluso buscó "activamente" maneras de eludir la "legislación vigente sobre el comercio de esclavos".

La VOC y, posteriormente, las Indias Orientales Neerlandesas fueron "fundamentales" para los "beneficios económicos" que la Casa de Orange obtuvo del colonialismo. En términos actuales, ganaron 500 millones de euros en el siglo XIX.

Sin embargo, la Corona neerlandesa no obtuvo "ningún beneficio" del comercio transatlántico de esclavos ni de la esclavitud en el Caribe. Según los investigadores, la Compañía de las Indias Occidentales, involucrada en estas actividades, fracasó en gran medida y generó principalmente pérdidas para los monarcas neerlandeses.

Según Oostindie, el "egoísmo, la violencia, el racismo y el daño" del colonialismo son inseparables de la historia nacional. Y en esa historia, la Casa de Orange desempeñó un "papel fundamental", involucrada con "convicción" y, por lo tanto, sin duda alguna, "corresponsable".

EL ACTUAL REY CONSIDERA "IMPACTACTANTES" LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Para el actual monarca, las conclusiones del estudio son "desgarradoras e impactantes" y ha asegurado que sin reconocer lo sucedido, el pueblo neerlandés no podrá "avanzar". Según ha expresado, resulta necesario que el país afronte el pasado con "honestidad" para "reconstruir la confianza".

En este sentido, ha recalcado que la investigación sirve para reflexionar sobre el papel de la Casa de Orange en la historia colonial y la esclavitud, incidiendo en que no solo evidencia la "inacción de los estatúderes y reyes" de la época, sino que "demuestra que el colonialismo y la esclavitud contaron con el apoyo activo" de la élite neerlandesa, ante una falta de "liderazgo disidente".

"No puedo cambiar el pasado, pero puedo contribuir positivamente al presente y al futuro en la medida de mis posibilidades", ha argumentado el actual monarca, que ha señalado que el estudio deja "incómodas conclusiones" pero tiene que ser un incentivo para "proteger la libertad y los derechos de todos los neerlandeses y de todos los residentes".

El 1 julio de 2023, el rey Guillermo-Alejandro pidió disculpas públicamente por el papel de la Casa de Orange en la historia colonial y la esclavitud y se convirtió en el primer monarca constitucional en pronunciarse sobre el pasado neerlandés en esos términos.