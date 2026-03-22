La CDU se impone al SPD en las elecciones regionales de Renania-Palatinado, según pie de urna

El canciller alemán, Friedrich Merz, en Bad Duerkheim - Uwe Anspach/dpa

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller alemán, Friedrich Merz, ha ganado las elecciones regionales celebradas este domingo desbancando por primera vez en décadas al Partido Socialdemócrata (SPD), que gobernaba la región desde hace 35 años, según encuestas a pie de urna.

La CDU lograría un 30,5 por ciento de votos bajo el liderazgo de Gordon Schnieder, seguido del SPD, que obtiene un 27 por ciento de apoyo, más de siete puntos menos que en los últimos comicios, lo que supone su peor resultado histórico, según la encuesta a pie de urna publicada por la radiotelevisión pública alemana ARD.

En tercer lugar queda la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con un 20%, más del doble que en los comicios de 2021, mientras que Los Verdes, hasta ahora segunda fuerza política, se quedan en el 7,5 por ciento de votos y La Izquierda ni siquiera tiene garantizada representación. El partido que no entra seguro en el Parlamento regional es el Partido Liberal Demócrata (FDP), con lo cual será imposible reeditar el pacto "semáforo" a tres con SPD, ecologistas y liberales.

De confirmarse, sería la segunda derrota consecutiva del SPD tras el resultado de las elecciones en Baden-Württemberg y supone por ello un nuevo revés para el partido de centro-izquierda, socio de coalición de la CDU a nivel federal.