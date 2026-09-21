La CDU de Merz celebra una reunión de crisis tras los últimos reveses electorales en Alemania

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en una rueda de prensa en Berlín el 15 de septiembre de 2026 (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

El futuro del canciller sigue en el centro del debate político ante la caída de su popularidad y el avance de AfD

BERLÍN, 21 Sep. (DPA/EP) -

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) celebra este lunes una reunión de crisis para abordar los últimos reveses electorales en varios estados federados, incluido el recibido el viernes en Mecklemburgo-Pomerania Occidental --donde por primera vez el partido no logró entrar en un parlamento regional--, con todas las miradas puestas en el canciller, Friedrich Merz.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se impuso en las elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con lo que logró su segunda victoria en unas elecciones regionales en apenas dos semanas, después de su triunfo arrollador en Sajonia-Anhalt, mientras que en Berlín la CDU perdió la Alcaldía frente a La Izquierda.

Los resultados han agravado el descontento generalizado con el liderazgo de Merz, que ha tenido dificultades para sacar adelante impopulares reformas económicas, sanitarias y sociales consideradas cruciales para reactivar la débil economía, lo que ha provocado llamamientos a favor de su dimisión.

Tras conocerse las primeras proyecciones en las elecciones del domingo, Merz reconoció ante las cámaras que el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el peor de su historia en unas elecciones regionales, había sido "un desastre", pero aseguró que permanecerá en el cargo y continuará con su impopular agenda de reformas.

En este sentido, el vicepresidente de la CDU Karl-Josef Laumann ha destacado este lunes a su llegada a la sede del partido en Berlín para la reunión de crisis que "la dirección del partido está detrás del canciller", antes de considerar fundamental "dejar claro en la situación actual que tenemos un Gobierno que seguirá en el cargo".

Catarina dos Santos-Wintz, secretaria general del bloque parlamentario de la CDU y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), ha mostrado también su "confianza" en Merz, mientras que la ministra de Familia, Karin Prien, ha reconocido que los resultados demuestran que a su partido "le falta empatía" para comprender los problemas de la población.

"Las cosas tienen que cambiar ahora. Tenemos que tomarnos más en serio los temores legítimos de muchas personas, claramente también a la hora de abordar las reformas", ha reseñado Prien, que además es vicepresidenta de la CDU, en declaraciones concedidas a la emisora alemana Deutschlandfunk. "El propio canciller sabe que tendrá que cambiar", ha zanjado.

Por su parte, Matthias Miersch, líder del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la coalición de Gobierno de Merz, ha reclamado igualmente más empatía a la hora de aplicar las reformas previstas, defendidas en todo momento por Merz.

"En estos momentos, las reformas consisten principalmente en recortes", ha explicado en una entrevista concedida a la televisión pública ARD. "Eso es lo que ahora tenemos que conseguir también en Berlín: sacar adelante y aplicar realmente las reformas, pero con empatía", ha señalado, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

LOS ÚLTIMOS RESULTADOS ELECTORALES

Los resultados de las elecciones del domingo son un nuevo reflejo del descenso en los apoyos a los dos grandes partidos en Alemania, la CDU y el SPD, que gobiernan en coalición a nivel nacional.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la AfD se impuso con un 38,2% de los votos, más del doble de su resultado de hace cinco años, y derrotó al SPD de la actual primera ministra regional, Manuela Schwesig, cuya estrategia de presentarse como la única alternativa a la ultraderecha no dio los frutos esperados.

En un resultado especialmente adverso para la CDU, los conservadores obtuvieron apenas un 4,9% de los votos, por debajo por primera vez del 5% necesario para obtener escaños en el parlamento regional. El resultado es además el peor de su historia desde el 9% obtenido en Bremen en 1951.

Pese a la victoria de la AfD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental --al igual que en Sajonia-Anhalt, parte de la antigua Alemania comunista del Este, donde el partido ultraderechista tiene especial fuerza--, es poco probable que pueda gobernar el estado federado, ya que los demás partidos se niegan a colaborar con él.

Leif-Erik Holm, candidato de la AfD al gobierno regional, ha apuntado este mismo lunes que no espera que su partido entre en el gobierno de Mecklemburgo-Pomerania Occidental pese a haber ganado las elecciones del domingo. "Creo que podríamos gobernar. Sin embargo, en estos momentos no parece que vaya a ocurrir", ha señalado en declaraciones a la emisora pública NDR.

En Berlín, el resultado ha abierto la vía a una coalición de tres partidos entre La Izquierda, Los Verdes y el SPD para sustituir al actual gobierno de signo conservador. La candidata de La Izquierda, Elif Eralp, una abogada de 45 años de origen turco, aspira a convertirse en la primera alcaldesa de Berlín de su partido.

Los Verdes han manifestado su disposición a negociar una alianza de este tipo, mientras que inicialmente no estaba claro si el SPD seguiría el mismo camino. La participación aumentó considerablemente en ambos estados federados, hasta el 78,1% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el 74,2% en Berlín.