La central nuclear húngara de Paks se apagará por completo en las próximas horas por la caída del nivel del Danubio

Archivo - Central nuclear de Paks (Hungría) - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha confirmado que el apagado total de la central nuclear de Paks ocurrirá a última hora de este domingo o en algún momento del lunes, en la primera suspensión total en los 44 años de funcionamiento de este pilar del sistema energético del país, ahora bajo mínimos por el descenso del nivel del Danubio que refrigera sus reactores.

"La penúltima turbina se apagó esta pasada madrugada a las 01.30 y la última se apagará este domingo o en algún momento del lunes", ha explicado Magyar en una entrevista a la cadena privada RTL. La central apenas produce ya 240 megavatios, poco más de un 10% de su suministro habitual.

El primer ministro impuso este fin de semana fuertes restricciones de consumo en empresas y el sistema ferroviario del país pero ha asegurado que "no será necesario imponer estas medidas a la población". No obstante, y como ha hecho estos últimos días, el jefe del Gobierno húngaro ha recomendado a la gente que "durante el período crítico entre las 17.00 y las 22.00 horas, intenten moderar o reprogramar su consumo de electricidad según sus posibilidades".

Sin embargo, la situación es crítica. "Nos enfrentamos a una crisis energética, una crisis quizás sin precedentes, con consecuencias terriblemente difíciles, con datos, tanto sobre el nivel del agua del Danubio como sobre las temperaturas, que nunca antes se habían visto", ha avisado el primer ministro, quien ha pronosticado que Paks podría permanecer apagada durante más de un mes.

Esta crisis se ha extendido en mayor o menor medida a los países por los que discurre el río. En Rumanía, por ejemplo, ha sido necesaria incluso una voladura controlada en el río Bala para potenciar el caudal y garantizar así el funcionamiento de la central nuclear de Cernavoda.