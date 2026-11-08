La central nuclear de Zaporiyia pierde de nuevo la conexión exterior y activa sus generadores de emergencia

Archivo - Bandera con los símbolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Kiev, Ucrania (archivo) - Ruslan Kaniuka / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La central nuclear de Zaporiyia ha vuelto ha quedase sin suministro eléctrico externo tras la desconexión de la línea Ferrosplavna-1, de 330 kilovoltios, que abastecía sus sistemas auxiliares, lo que ha obligado a recurrir a generadores diésel para garantizar sus funciones esenciales de seguridad y refrigeración.

De acuerdo con la portavocía de la instalación, los sistemas de protección han actuado automáticamente tras detectarse daños en la linea, dando lugar a su desconexión. Los generadores de emergencia han entrado en funcionamiento con normalidad y suministran energía a los equipos necesarios para mantener la central en condiciones seguras.

La planta ha asegurado que sus trabajadores mantienen controlados los parámetros operativos y que "los niveles de radiación en las instalaciones de la central y en la zona de vigilancia se mantienen dentro de los niveles normales".

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha confirmado el corte y ha advertido de que todavía se desconocen tanto su origen como en lugar en el que se ha producido. El organismo dispone de información que apunta que las reservas actuales de combustible permitirían alimentar un "número limitado" de generadores "durante aproximadamente dos semanas".

Su director general, Rafael Grossi, ha subrayado la necesidad de recuperar la conexión con la red eléctrica y reforzar las existencias de diésel para evitar que se comprometa la seguridad nuclear.

La instalación, situada junto a Energodar, es la mayor central nuclear de Europa y dispone de seis reactores VVER-1000, con una potencia conjunta de 6.000 megavatios. Todas sus unidades permanecen apagadas como medida preventiva ante los riesgos derivados de la guerra, aunque necesitan alimentación eléctrica para mantener las funciones de seguridad y refrigeración.