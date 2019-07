Cerca de 50 detenidos por los enfrentamientos entre Policía y manifestantes en Hong Kong

Actualizado 29/07/2019 10:33:46 CET

27 July 2019, China, Hong Kong: Police fire tear gas containers against demonstrators during clashes following an anti government protest against the controversial extradition bill since early June. Photo: Miguel Candela/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa - Miguel Candela/SOPA Images via Z / DPA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) - Al menos 49 personas han sido detenidas por los disturbios que se produjeron durante la manifestación celebrada el sábado en Hong Kong contra la polémica ley de extradición a la China continental, según ha informado este lunes la Policía de la ex colonia británica en un comunicado. El cuerpo de seguridad ha acusado a "manifestantes radicales" de bloquear calles y carreteras, "destruir propiedades gubernamentales" y de atacar a los agentes con "armas letales" y otros objetos contundentes como ladrillos, botellas de cristal y "líquidos corrosivos", poniendo en "serio peligro" sus vidas. "Para evitar que la situación se deteriorara, la Policía frenó estos peligrosos comportamientos con un uso apropiado de la fuerza en una operación de dispersión" en la que usó gas lacrimógeno "a una distancia segura de los manifestantes (...) para evitar una confrontación directa", ha explicado. La Policía ha aprovechado para denunciar que "los actos de los manifestantes radicales son cada vez más violentos". "Obviamente, se han desviado del principio de la libertad de expresión de forma pacífica", ha lamentado, reiterando su "determinación y capacidad para hacer Justicia". Este fin de semana se han repetido las manifestaciones que comenzaron el pasado 9 de junio, cuando un millón de personas se concentraron en el corazón financiero de Hong Kong para exigir la retirada de un proyecto de ley que permitiría entregar a la China continental a todos los acusados o condenados que pasen por el territorio. El Gobierno de Carrie Lam ha suspendido el trámite parlamentario pero no ha retirado el proyecto de ley, por lo que las manifestaciones han continuado y se han extendido hasta exigir también la dimisión de la líder regional por su gestión de esta crisis política. Pekín, por su parte, ha expresado su pleno apoyo al Gobierno de Lam y ha acusado a Reino Unido y Estados Unidos, entre otros países occidentales, de maniobrar a favor de las protestas en Hong Kong. Hong Kong volvió a estar bajo soberanía china en 1997 pero con un estatus especial para que se mantuvieran los derechos y libertades instaurados durante la dominación británica, un encaje que el gigante asiático basa en el principio de "un país, dos sistemas".