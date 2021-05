Cerrar la brecha de la desigualdad en América Latina y el Caribe

WASHINGTON, 25 May. (Por Jessica Bedoya, jefa de gabinete del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C.) -

No es ningún secreto que la pandemia ha afectado más a las mujeres que a los

hombres, especialmente en América Latina y el Caribe. Las mujeres han perdido el

doble de puestos de trabajo y les está costando más reincorporarse al mercado

laboral. Sin embargo, pocos saben que la recuperación económica de la región

estará liderada por ellas.

El año pasado, la economía de América Latina se contrajo más que en cualquier

otro año desde 1821, según un estudio reciente del Banco Interamericano de

Desarrollo.

Pero incluso antes del COVID-19, la región presentaba el crecimiento más lento

del mundo y la peor situación de desigualdad fuera de África. Esto se debe

principalmente a la enorme brecha de género que ha frenado su desarrollo durante

décadas.

Antes de que los cierres destruyeran 31 millones de puestos de trabajo a tiempo

completo, América Latina y el Caribe se enfrentaba a una de las peores brechas de

género a nivel global, especialmente en el mercado laboral, donde las mujeres son

27% menos propensas que los hombres a tener trabajo.

Este abismo no ha hecho más que agravarse. Millones de mujeres perdieron sus

empleos cuando cerraron los restaurantes y teatros. Muchas otras tuvieron que

renunciar a su desarrollo profesional para cuidar a sus hijos o a sus padres

ancianos.

En América Latina y el Caribe, las mujeres dedican entre 22 y 42 horas semanales

al trabajo doméstico y al cuidado de personas, frente a las 15 horas que dedican los hombres. Esto deja poco tiempo para que las mujeres puedan trabajar fuera del

hogar.

Incluso cuando las mujeres desean tener un empleo formal, se les dificulta aún más conseguirlo. Casi un cuarto de las colombianas de entre 18 y 28 años no encuentra trabajo, lo que representa casi el doble del índice de los hombres.

Millones de mujeres no tienen ningún ingreso; por eso, además de quedar fuera del

mercado laboral, tampoco pueden participar plenamente en el mercado minorista como consumidoras. Esto también supone un enorme obstáculo para el crecimiento

económico.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE SUCEDA ESTO EN EL SIGLO XXI?

En América Latina, las mujeres representan el 60% de los graduados de los niveles terciario y universitario; no obstante, aunque posean más estudios que los hombres, siguen ganando un 13% menos.

Estas cifras ayudan a explicar por qué las mujeres también están subrepresentadas en los puestos de liderazgo. Esto sumado a que usualmente no se les da la oportunidad de ascender a dichos puestos.

Las mujeres ocupan menos del 10% de los puestos ejecutivos y menos del 5% de

los puestos de dirección ejecutiva. En el sector público, solo una de cada seis

alcaldes es mujer.

Aunque esta situación no es ideal, igualmente representa una enorme oportunidad

para la región. Cerrar la brecha de género no solo es lo correcto desde el punto de

vista moral, sino que también tiene sentido desde una perspectiva económica.

En primer lugar, la incorporación de más mujeres al mercado laboral --y a los

puestos de liderazgo-- contribuiría a crear empleos para toda la sociedad, no solo

para las mujeres.

A lo largo de la región, las mujeres son propietarias de alrededor de 1,3 millones de pequeñas y medianas empresas --aproximadamente un tercio de todas las

pequeñas empresas--. Sin embargo, en promedio, el 70% de estas empresas dirigidas

por mujeres no tienen acceso a créditos.

Si esas empresas tuvieran dinero, podrían expandirse, crear puestos de trabajo y aumentar los salarios. Además, las mujeres son más propensas a devolver los

préstamos que los hombres, por lo que otorgarles créditos es un buen negocio.

En segundo lugar, las empresas con mayor proporción de mujeres gerentes tienen

un 20% menos de probabilidades de quebrar. Estas empresas también son más

innovadoras. Se ha demostrado que, en las empresas creativas donde las mujeres

ocupan más del 40% de los puestos directivos, los ingresos de productos y

servicios innovadores tienden a ser un 9% más altos que en las empresas dirigidas

por hombres.

Cerrar estas brechas cambiaría drásticamente las perspectivas económicas de

América Latina. De hecho, lograr la paridad de género en el mercado laboral

podría aumentar el PIB de la región en casi un 23%, lo que aportaría más de US$1

billón a la producción económica para el 2025.

En el Banco Interamericano de Desarrollo, donde soy la primera mujer jefe de

gabinete en la historia del Banco, estamos trabajando en múltiples iniciativas para

ayudar a lograr la igualdad de género en la región.

El año pasado, contribuimos al lanzamiento del primer bono de género en México,

que proporcionará financiamiento a las empresarias. Además, nuestro brazo del

sector privado, BID Invest, ayudó al Banco W de Colombia a emitir un bono social

centrado en género. Esto beneficiará a más de 25.000 microempresas dirigidas por

mujeres.

También, hemos estado trabajando con Gobiernos en la Iniciativa de Paridad de

Género en seis países. Nos hemos asociado con más de 250 empresas para

identificar brechas de género y eliminarlas mediante la contratación de mujeres, y

su capacitación y ascenso a puestos de liderazgo.

Un socio clave en todo esto ha sido el Gobierno español, que fue uno de los

primeros donantes a la Iniciativa Salud Mesoamérica, una novedosa alianza

público-privada gestionada por el BID y financiada también por Canadá y otras

organizaciones, que busca apoyar a los países de Mesoamérica a lograr equidad en

salud para las mujeres.

NECESITAMOS TODA LA AYUDA POSIBLE

El año pasado, en América Latina y el Caribe, 44 millones de personas cayeron en

la pobreza y la mayoría de ellas fueron mujeres. Sería fácil culpar a la pandemia

por todo esto, pero es inexacto.

La desigualdad de género era una afección preexistente mucho antes del COVID-

19. Al frenar a las mujeres, hemos frenado a toda la sociedad, empobreciendo la

región e impidiendo el progreso para todos.

La pandemia ha sido terrible, pero ahora es el momento de centrarse en ayudar a

América Latina y el Caribe a recuperarse. Para ello, debemos empoderar a las

mujeres para que lideren el camino.