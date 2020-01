La CGT rechaza deponer la huelga indefinida y hace un nuevo llamamiento a los franceses a secundarla

Publicado 01/01/2020 11:06:33 CET

PARÍS, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato francés Confederación General de Trabajadores (CGT), Philippe Martinez, ha rechazado este miércoles que haya opciones de desconvocar la huelga general indefinida iniciada el pasado 5 de diciembre en protesta contra la reforma del sistema de pensiones y ha hecho un nuevo llamamiento a la población a sumarse a la protesta.

En concreto se ha referido al discurso de Año Nuevo del presidente francés, Emmanuel Macron, y le ha reprochado que no haya planteado "nada nuevo" más allá de los buenos deseos. Así, ha exigido la retirada del proyecto como paso previo para abrir una negociación, algo poco probable a la vista de la postura mostrada por Macron hasta ahora.

"Seguimos pidiendo que se pare este proyecto de reforma, su retirada, y trabajar seriamente para mejorar el sistema actual", ha afirmado Martinez en una entrevista con la televisión francesa BFMTV.

Martinez ha planteado además reimpulsar la huelga, que hasta ahora afecta principalmente al transporte público, a partir de este lunes. "Desde el lunes (...) llamamos a celebrar asambleas generales y discutir la movilización (...). Se necesitan huelgas en todas partes, en el sector público, en el privado", ha afirmado Martinez.

Uno de los objetivos del sindicato es lograr la paralización de las ocho refinerías de petróleo del país, pero ha negado que busquen evitar que los franceses trabajen si así lo quieren.

"Llamamos a todos los franceses a movilizarse, a manifestarse y a hacer huelga (...). A enfrentarse a un presidente de la República pagado de sí mismo y que cree que todo está bien en el país", ha argumentado. "Está encerrado en su burbuja (...). No hay manifestaciones, no hay 'chalecos amarillos', no hay huelgas, no hay pobreza,...", ha remachado.

Los sindicatos protestan contra la propuesta de reforma laboral del presidente Emmanuel Macron, que prevé la abolición de los regímenes especiales de sectores como el ferroviario y obliga a trabajar más años y hasta los 64 para conseguir una pensión completa. En respuesta, el 5 de diciembre comenzó una huelga general indefinida que ha paralizado buena parte del transporte.