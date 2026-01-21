Chega presiona a Montenegro para respaldar a Ventura en segunda vuelta tras una campaña repleta de desaires

Archivo - Luís Montenegro, primer ministro de Portugal. - Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Chega, el partido de ultraderecha de Portugal, ha insistido este miércoles al primer ministro, Luís Montenegro, en que ha de dar a conocer a quién respaldará en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que su candidato, André Ventura, haya desdeñado su figura política durante la campaña.

A lo largo de la sesión de este miércoles en la Asamblea Nacional, que regresaba a la actividad política después de la pausa por las presidenciales del pasado domingo, Chega ha reclamado a Montenegro que se posicione públicamente y anuncie a los portugueses "si va a estar del lado del socialismo o de quienes lo combaten".

"No podemos permanecer neutrales", ha dicho el líder de la bancada de Chega, Pedro Pinto, quien ha desafiado a Montenegro a declarar, "en esta oportunidad única", su apoyo a Ventura, o bien al ganador de la primera vuelta, el socialista António José Seguro, quien se impuso con el 31% de lo votos.

Montenegro ha respondido recordando que fue Chega y el Partido Socialista quienes se unieron para hacer caer al Gobierno en 2024 y se ha limitado a señalar que respetarán el resultado de las elecciones, al igual que lo hicieron cuando los electores confiaron en ellos para gobernar el país.

Ha sido su compañero de filas, el líder de la bancada socialdemócrata, Hugo Soares, quien se ha encargado de entrar en el cuerpo a cuerpo con Pinto, a quien ha recordado todas y cada una de las veces que Ventura despreció la presencia de Montenegro en la campaña del candidato del PSD, Luís Marques Mendes.

Así, después de recordar que Ventura llegó incluso a "mandar a la mierda" a Montenegro, Soares ha ironizado con que ahora insista en lograr el apoyo del primer ministro, quien ya anunció en la noche electoral tras conocer que serían Ventura y Seguro quienes irían a segunda vuelta que no pediría el voto para ninguno.

"¿Esto es lo que André Ventura le dijo al país sobre el primer ministro y ahora le piden que apoye la candidatura de André Ventura?", ha planteado Soares. "Parece que ya no hay miedo de que Montenegro entre en campaña, al final hasta sería conveniente el apoyo del primer ministro", ha ironizado.

Este interés de Chega contrasta además con unas declaraciones de Ventura en la víspera, con las que desdeñó los apoyos que algunas figuras políticas de la derecha ya habían comprometido para Seguro en segunda vuelta. "Me quedo estupefacto con los apoyos que llegan ahora todos los días de gente que no se sabe quienes son", dijo.

Seguro se impuso el pasado domingo con el 31% de los votos en las elecciones presidenciales más abiertas de las últimas cuatro décadas, por delante de Ventura que se quedó con el 23% de los apoyos. El 8 de febrero se celebra una inédita segunda vuelta, que no se producía desde 1986.