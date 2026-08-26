Chile culmina el traslado de cerca de 1.500 presos reos de alta peligrosidad a una cárcel en el centro del país

El presidente de Chile, José Antonio Kast - Europa Press/Contacto/Sebastian Olavarria

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han culminado este miércoles el traslado de cerca de 1.500 presos considerados de alta peligrosidad a la cárcel de La Laguna, ubicada a diez kilómetros del centro de la localidad de Talca, en el centro del país latinoamericano.

"Felicitamos a la Gendarmería de Chile por el exitoso término de la 'Operación Cancerbero' que se ha llevado a cabo bajo el Gobierno del presidente José Antonio Kast. La ejecución exitosa de este plan demuestra preparación y profesionalismo de la Gendarmería de Chile", ha señalado el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En total, 690 reos fueron trasladados en tres caravanas procedentes de centros ubicados en Santiago, Talca y Cauquenes en el primer día del operativo el pasado 13 de agosto. Asimismo, se realizaron otros cuatro traslados de presos en los sucesivos días con 200 reclusos de media.

Con el traslado masivo reciente, que ha contado con 50 vehículos --incluyendo helicópteros-- la cárcel tiene 1.931 reclusos, lo que representa aproximadamente el 83,2% de su capacidad total, según ha recogido el diario chileno 'La Tercera'.

La operación se enmarca dentro de la agenda de Kast contra el crimen organizado, que incluye medidas destinadas a aumentar la capacidad de las cárceles, reforzar los controles sobre los reos más peligrosos y separar a los líderes de los grupos criminales del resto de la población penal.