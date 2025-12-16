Chile protesta por las palabras de Petro sobre su presidente electo

Archivo - El ministro de Exteriores de Chile, Alberto lvan Klaveren - Europa Press/Contacto/Leco Viana, Leco Viana

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Chile ha emitido este lunes una protesta por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el presidente electo, Jose Antonio Kast, advirtiendo de que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" y afirmando que "jamás le dará la mano al hijo de un nazi".

"Por instrucción del presidente de la República hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile (Sebastián Guanumen) para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de las elección presidencial en nuestro país", ha afirmado el ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren.

En un vídeo difundido en redes sociales, el jefe de la diplomacia ha calificado los comentarios de Petro como una "falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna". "No solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", ha manifestado.

Estas declaraciones llegan después de que el mandatario colombiano haya afirmado en su cuenta de la red social X que "jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, son la muerte en ser humano". "El fascismo avanza (...) Triste que (el general Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de (Adolf) Hitler y Hitler mata los pueblos", ha lamentado en el mismo mensaje.

Horas antes, Petro ha advertido de que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte", en respuesta a la celebración por parte del argentino Javier Milei de la victoria de Kast en su país vecino. "Grancolombianos --término referido a la Gran Colombia, que ocupa las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá-- vienen (a) por nosotros y debemos resistir con la espada de (Simón) Bolívar en alto y paso de vencedores", ha declarado.

Kast, abiertamente declarado seguidor de Pinochet, se ha hecho con la Presidencia de Chile tras imponerse a la candidata de izquierdas, Jeannette Jara, con un 58 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.