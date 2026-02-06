China se abre a conversaciones con Lituania tras reconocer Vilna el "error" de abrir una oficina en Taiwán

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, durante una reunión reciente con Rusia. - Europa Press/Contacto/Maxim Blinov

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han señalado este viernes su disposición a abrir conversaciones con Lituania, después de que la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, admitiera el "enorme error" que fue la apertura de una oficina de representación en Taiwán, asunto que generó tensiones sin precedentes entre el gigante asiático y el país báltico.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha instado a Lituania a mantener contactos para "corregir sus errores lo antes posible"."La puerta de comunicación de China con Lituania sigue abierta", ha afirmado en declaraciones recogidas por la agencia estatal Xinhua.

"Esperamos que Lituania pueda traducir su voluntad de mejorar los lazos bilaterales en acciones reales y corregir sus errores lo antes posible", ha afirmado.

En una reciente entrevista Ruginiene afirmó que la apertura de una oficina de representación de Lituania en la isla fue un "enorme error", afirmando que Lituania realizó una apuesta diplomática que le salió mal. "Realmente se lanzó delante del tren y perdió", llegó a declarar en una reciente entrevista con la agencia Baltic News Service.

La dirigente lituana considera que el país se precipitó al abrir su delegación en Taiwán, alegando que probablemente Vilna esperaba un reconocimiento mundial por dar ser los pioneros en dar el paso.

"Fue un enorme error por parte de Lituania pensar que, si ofrecíamos algo por nuestra cuenta y éramos los primeros en hacer algo, el mundo de repente lo apreciaría. Pues bien, lo intentamos en este caso, tenemos la Oficina de Representación de Taiwán, pero el mundo no lo apreció, nadie lo apreció", aseguró.

La política de acercamiento de Lituania hacia Taiwán en 2021 disparó las tensiones con Pekín, que respondió con restricciones comerciales como represalia a las maniobras de Vilna.

En concreto, China impuso un veto a despachar productos lituanos a través de su aduana, además del rechazo de las solicitudes de importación de Lituania y también ejerció presiones para que otros países europeos eliminaran los componentes lituanos de sus cadenas de suministro cuando exportan a China; todo ello llevó a la Unión Europea a denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).