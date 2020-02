China acusa a EEUU de utilizar la crisis del coronavirus para "desprestigiar" a Pekín

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han acusado este lunes al Gobierno estadounidense de utilizar la crisis del coronavirus, que se ha saldado con 1.770 muertos en el país, para "desprestigiar" al gigante asiático, una actitud que Pekín considera "temeraria".

Según el diario local 'People's Daily', Washington ha actuado de forma "oscura" y "peligrosa" ante el brote del virus, cuyo epicentro se encuentra en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.

Así, el citado periódico ha criticado que la última propuesta presupuestaria de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) reduce a la mitad los fondos, lo que supondría una menor inversión destinada a la lucha contra el coronavirus, cuyos síntomas son similares a los de una neumonía.

"Si Estados Unidos quiere ayudar a Laos y a los países del sur de Asia en la lucha contra la epidemia, obviamente no hay nada malo en ello porque se trata de un desafío para la sanidad pública a nivel mundial y es algo a lo que hay que enfrentarse conjuntamente", señala el texto, que critica, sin embargo, que las promesas de ayuda de Washington se hayan quedado en papel mojado.

Servicios sanitarios evacuando a redisentes de zonas en Hong Kong, China, por el propagación del Coronavirus - getty

En este sentido, ha resaltado que "ante esta situación tan urgente, el retraso a la hora de implementar las medidas anunciadas por Estados Unidos no concuerda con el fuerte liderazgo del que tanto alardean".

El diario ha hecho referencia así al anuncio realizado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 8 de febrero, cuando dijo que Estados Unidos invertiría 100 millones de dólares adicionales "para ayudar a China a combatir el coronavirus".

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Los datos de fallecidos por el brote del nuevo coronavirus superan a los registrados a causa del brote de SARS o síndrome respiratorio agudo que se detectó por primera vez en 2002. En 2003, más de 600 personas habían muerto en China a causa de este virus, mientras que la cifra a nivel global alcanzó los 765 fallecidos.

Studies to assess the epidemiology & clinical characteristics of #COVID19 cases in different settings are critical to furthering our understanding of this #coronavirus & associated disease.

WHO Situation Report 16 February 2020 https://t.co/VZlogNGd0o pic.twitter.com/YM2vTA8Oci