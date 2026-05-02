China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y alerta del aumento de conflictos y tensiones globales

Archivo - Bandera de China - Europa Press/Contacto/Yuri Smityuk - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

China ha asumido este viernes 1 de mayo la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU en un contexto internacional marcado por el incremento de las tensiones y los conflictos, tal y como ha sido descrito por su representante permanente ante Naciones Unidas, el embajador Fu Cong.

Durante la presentación del programa de trabajo del mes, Fu ha advertido de que la situación global atraviesa una etapa de creciente inestabilidad, con un aumento de las confrontaciones, al tiempo que el sistema multilateral y el Derecho Internacional afrontan "graves impactos".

En este marco, Pekín ha propuesto la celebración, el próximo 26 de mayo, de una sesión centrada en "defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas", con el objetivo de que la comunidad internacional recupere el espíritu fundacional del organismo, preserve los resultados de la Segunda Guerra Mundial y refuerce el papel de la ONU en el orden internacional.

El Consejo de Seguridad abordará a lo largo del mes diversos asuntos clave, entre ellos el conflicto palestino-israelí, la situación en países Siria y Líbano o la protección de la población civil en escenarios de conflicto armado. Según Fu, el órgano seguirá de cerca la evolución de los principales focos de tensión para promover la contención entre las partes, favorecer altos el fuego y fomentar soluciones políticas a través del diálogo.

"EQUIDAD, APERTURA Y TRANSPARENCIA"

El diplomático ha asegurado que China desempeñará la presidencia con una actitud "responsable y constructiva", guiada por los principios de "equidad, apertura y transparencia", y ha destacado la intención de mantener contactos estrechos con los distintos actores para lograr el mayor consenso posible dentro del Consejo.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la cooperación entre los miembros del órgano y de centrar los esfuerzos en cuestiones prioritarias, con el fin de responder de manera efectiva a las expectativas de la comunidad internacional.

Fu también ha abordado ante los medios otros asuntos de actualidad, como la situación en Irán, las relaciones entre China y Estados Unidos, la cuestión palestina y el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.