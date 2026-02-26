China cifra en 16 los condenados a muerte en juicios contra grupos criminales dedicados al fraude en Birmania

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo
MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de China han cifrado este jueves en 16 los condenados a muerte tras una serie de juicios contra dos grupos criminales que operan en el norte de Birmania y que están implicados en una red de fraude a través de Internet y otras vías de telecomunicaciones.
El Tribunal Popular Supremo ha indicado que en total se han juzgado 27.000 casos por actos de fraude en el norte de Birmania, con más de 41.000 condenados, antes de agregar que entre estos procesos ha habido algunos que afectan a las familias Ming y Bai, dos de los principales grupos criminales que operan en esta zona del país vecino.
Así, ha resaltado que un total de 39 personas han sido condenas a cadena perpetua o pena capital, incluidos 16 sentenciados a muerte, antes de afirmar que los citados grupos han sido totalmente desmantelados, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.
Las autoridades del gigante asiático ejecutaron entre finales de enero y principios de febrero a cerca de 15 miembros de estas bandas mafiosas, que operan principalmente en la región birmana de Kokang.
Estos grupos llevan a cabo actividades delictivas que abarcan desde el fraude a través de telecomunicaciones e Internet a secuestros, extorsiones, homicidios, prostitución y gestión de casinos, además del asesinato de varios ciudadanos chinos.
China lanzó en 2023 operaciones para hacer frente a las actividades de estas redes criminales y detuvieron, con la colaboración de Birmania, a miles de personas que supuestamente participaban en estas actividades, principalmente en Kokang y su capital, Laukkaing.