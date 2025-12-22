China condena la "detención arbitraria" de petroleros venezolanos por parte de EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín en septiembre de 2025 (archivo)- Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de China ha condenado este lunes la "detención arbitraria" de tres petroleros venezolanos por parte del Ejército de Estados Unidos y ha subrayado que estas acciones suponen "una grave violación del Derecho Internacional, unos incidentes que Caracas ha criticado y tildado de "piratería" por parte de Washington.

"China se opone firmemente a las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sin base en el Derecho Internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

Así, ha destacado que "Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", al tiempo que ha afirmado que Pekín considera que "la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela a la hora de proteger sus derechos e intereses legítimos", según ha informado el diario chino 'Global Times'.

Tras este pronunciamiento de Pekín, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha expresado el agradecimiento del Gobierno chino por esta posición. "En nombre del presidente, Nicolás Maduro, expresamos nuestro sincero agradecimiento a la República Popular de China por su firme defensa del Derecho Internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos", ha publicado Gil en su cuenta en Telegram.

"Estas acciones han incluido el asalto a embarcaciones con petróleo venezolano, lo que constituye una violación de la Carta de la ONU y de los principios fundamentales de soberanía y autodeterminación. Asimismo, valoramos profundamente el respaldo a nuestro derecho legítimo de desarrollar libremente nuestro comercio", ha señalado.

Estados Unidos realizó el domingo su tercera incursión de este tipo de aguas frente a Venezuela a pesar de que el tercer petrolero afectado no figuraba en la lista de buques sancionados por el Tesoro estadounidense, en medio de un "bloqueo" contra estos buques anunciado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.