China condena la venta de armas de EEUU a Taiwán y pide "respetar" la política de Pekín

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han condenado este viernes la venta de armamento por parte de Estados Unidos a Taiwán y han pedido "respetar" la política interna del gigante asiático y el "principio de una sola China" con la que se rige, un rechazado que llega poco después de que el Parlamento taiwanés haya dado luz verde a la compra de cuatro paquetes de armas por valor de unos 9.000 millones de euros a Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha manifestado que la postura de China respecto a este asunto es "clara y coherente". "Estados Unidos debe respetar estrictamente el principio de 'una sola China' y los tres comunicados sino-estadounidenses", ha señalado.

Así, ha manifestado que es necesario "detener la venta de armas a Taiwán para salvaguardar el desarrollo estable de las relaciones entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", según informaciones del diario estatal chino 'Global Times'.

La medida adoptada este mismo viernes por el Parlamento de la isla satisface una de las principales aspiraciones del presidente de Taiwán, Lai Ching Te, a pesar de las reticencias iniciales del partido opositor Kuomintang, que goza de mayoría en la Cámara. El armamento incluye misiles antitanque, obuses autopropulsados M109A7, misiles Javelin y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS).