China confirma la anulación de la pena a muerte a un canadiense semanas después de la visita de Carney a Pekín

El Gobierno de China ha confirmado este lunes la anulación de la condena a pena de muerte contra un ciudadano canadiense acusado de tráfico de drogas, semanas después de la visita al gigante asiático del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un paso para rebajar la tensión diplomática entre Pekín y Ottawa que generó esta sentencia.

"Hemos sabido que las autoridades judiciales chinas competentes revisaron recientemente el caso de la pena de muerte y emitieron una resolución. Para cualquier detalle concreto, le remitiría a las autoridades competentes", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en rueda de prensa, al ser preguntado por el caso de Robert Lloyd Schellenberg.

El nacional canadiense fue condenado a pena capital en un largo proceso que incluyó tres juicios, después de que uno de los tribunales pidiera repetir el juicio por falta de pruebas. Al acusado se le atribuía una operación para traficar 222 kilos de metanfetaminas desde China con destino a Australia.

"Las autoridades judiciales chinas tramitan el caso y dictan la resolución de manera independiente, de conformidad con la ley", ha añadido el portavoz, después de que el Tribunal Supremo chino anulara la sentencia de cara a la repetición del juicio contra él, sin que por ahora se haya fijado una fecha para este procedimiento.

Este paso supone rebajar la tensión entre China y Canadá, después de que el caso fuera ampliamente denunciado por las autoridades canadienses durante la etapa de Justin Trudeau. La revisión de la pena a muerte a Schellenberg llega semanas después del viaje oficial de Carney a Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, una visita que las autoridades del gigante asiático calificaron de "punto de inflexión" en las relaciones bilaterales y un "símbolo" de las "buenas intenciones" de ambos países.

Esta fue la primera visita en ocho años de un mandatario canadiense a China y llegó en plenas tensiones con Estados Unidos por las pretensiones del presidente, Donald Trump, de controlar Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, en lo que se observó como un acercamiento de Canadá a Pekín en contraposición con las presiones de Washington, que se mostró crítico con el viaje.