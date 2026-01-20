China confirma una invitación de Trump para que Pekín se sume a la Junta de Paz para Gaza

Archivo - Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha confirmado este martes haber recibido una invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Pekín se sume a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado que la invitación ha sido recibida y ha manifestado que los lazos con Washington han estado marcados por una "estabilidad dinámica" durante el último año.

"Esto beneficia a los intereses comunes de los pueblos de ambos países y cumple con las expectativas compartidas de la comunidad internacional", ha dicho Guo, en una jornada en la que Trump cumple un año en el cargo, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

La aplicación de la primera fase de la propuesta de Estados Unidos arrancó en octubre tras un acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y llevó aparejado un alto el fuego, mientras que el propio Trump anunció la semana pasada el inicio de la segunda etapa, sin más detalles por ahora.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.