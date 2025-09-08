China critica la decisión de Trump de crear una "lista negra" de países que arresten a ciudadanos de EEUU

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

Pekín defiende que no existen "detenciones injustas" en su territorio

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este lunes la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la creación de una "lista negra" que incluya a aquellos países que arresten "injustamente" a ciudadanos estadounidenses, al tiempo que han rechazado que este tipo de detenciones existan.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que estas ideas "distorsionan la realidad" por "motivos ocultos" y ha recalcado que China "defiende la gobernanza basada en la ley". "No existe un problema de detenciones injustas", ha asegurado.

"Es bien sabido que las detenciones injustas, las detenciones arbitrarias, la diplomacia coercitiva y las sanciones unilaterales son propias de Estados Unidos", ha aseverado Lin, que ha subrayado que Pekín "acoge a los ciudadanos y empresas que quieran hacer negocios en el país y garantiza su seguridad". "Sus derechos e intereses están protegidos por la ley", ha apuntado.

Bajo la Administración del expresidente Joe Biden, China puso en libertad a todos los ciudadanos estadounidenses que se consideraba que habían sido detenidos "injustamente", por lo que pudieron regresar a su país de origen. Estados Unidos, por su parte, accedió a levantar las alertas de viaje a China.

Sin embargo, Trump ha ordenado recientemente crear una lista negra de los países que hayan incurrido en detenciones "injustas" de ciudadanos estadounidenses, una medida que está previsto que vuelva a afectar a las relaciones bilaterales. Los países incluidos en esta lista serán objeto de sanciones y restricciones a las exportaciones, tal y como aclaran desde el Departamento de Estado.