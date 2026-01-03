China declara su "conmoción" ante el ataque de EEUU a Venezuela, que condena "enérgicamente"

El presidente de China, Xi Jinping - Europa Press/Contacto/Yan Yan

El Gobierno chino se ha declarado "profundamente conmocionado" por el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en suelo venezolano que se ha saldado con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha descrito como un "acto hegemónico" contrario al derecho Internacional.

"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente", ha indicado el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Para Pekín, "estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho Internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en Latinoamérica y el Caribe", ha manifestado.

"Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho Internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países", afirmó el portavoz en un comunicado.

Por otro lado, tanto el Ministerio de Exteriores como la Embajada de China en Venezuela han recomendado este sábado a sus ciudadanos se abstengan temporalmente de viajar a Venezuela ante el aumento de los riesgos de seguridad debido a los ataques militares estadounidenses contra el país latinoamericano el sábado.

Según la cuenta de WeChat del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, se recomienda a los ciudadanos e instituciones chinos que se encuentran actualmente en Venezuela "que vigilen de cerca la situación de seguridad local, refuercen las medidas de seguridad y la preparación para emergencias, y eviten salidas innecesarias".

También se les insta a mantenerse alejados de zonas de conflicto o áreas sensibles.