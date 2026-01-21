China defiende el papel de la ONU ante la idea de Trump de que la Junta de Paz para Gaza la sustituya en un futuro

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en rueda de prensa desde Pekín. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han defendido este miércoles a Naciones Unidas y sus organismos y estructuras, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya señalado que la Junta de Paz de Gaza, lanzada por Estados Unidos para gestionar el escenario de posguerra, pueda pasar a ser una institución global que sustituya eventualmente a la ONU.

"China siempre ha practicado un multilateralismo auténtico. Independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional centrado en la ONU", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en declaraciones recogidas por el diario chino 'Global Times'.

En este sentido, ha recalcado el compromiso de Pekín con "el orden internacional basado en el Derecho Internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales sustentadas en los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas".

Trump ha afirmado que la Junta de Paz para la Franja de Gaza "podría" reemplazar a Naciones Unidas, tras criticar al organismo internacional por "no ser de mucha ayuda" para la resolución de conflictos internacionales.

Aunque ha apuntado que "hay que dejar que la ONU continúe porque su potencial es enorme", el presidente estadounidense ha reclamado que "Naciones Unidas debe hacer algo más" para que, "ojalá", no haga falta la Junta de la Paz. "Con todas las guerras que resolví, nunca me ayudaron en ninguna", ha denunciado.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión en Gaza, estará encabezada por Trump e integrada por jefes de Estado de todo el mundo. China confirmó que ha recibido la invitación de Washington para sumarse a esta institución, si bien no ha confirmado si finalmente se integrará.