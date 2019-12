China defiende que la retirada de algunas sanciones a Corea del Norte facilitaría las conversaciones nucleares

Publicado 18/12/2019 5:31:42 CET

NUEVA YORK, 18 Dic. (Reuters/EP) -

El embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, ha defendido este jueves que la retirada de algunas sanciones a Corea del Norte podría facilitar la reanudación de las negociaciones entre Washington y Pyongyang para la desnuclearización de la península de Corea.

"Las sanciones también preocupan a Corea del Norte y eso es legítimo", ha aseverado el embajador chino. "Si quieres que hagan algo tienes que acomodarte a sus inquietudes. Es la lógica tras la propuesta de China y Rusia", ha afirmado.

Las palabras de Zhang han tenido lugar después de que Pekín y Moscú presentaran una propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para retirar algunas de las sanciones impuestas contra Corea del Norte.

No obstante, Estados Unidos ha rechazado la propuesta y ha asegurado que Pyongyang no ha avanzado hacia una desnuclearización. Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado que "no es el momento de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas considere ofrecer una retirada prematura de las sanciones".

Las tensiones han vuelto a aumentar a raíz de las amenazas vertidas por Pyongyang, que ha expresado que "tomará un nuevo camino" a menos que Washington ofrezca concesiones a cambio de la desnuclearización antes de que acabe el año.

En este sentido, el Departamento de Estado ha reafirmado la voluntad del presidente, Donald Trump, para resolver el asunto e implementar un acuerdo que alcanzó junto al líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su primera cumbre en Singapur en julio de 2018.

El borrador presentado por Rusia y China pide que se levante la prohibición que impide a los norcoreanos trabajar en el extranjero y la terminación de un requisito introducido en 2017 que requiere que todos los trabajadores del país asiático sean deportados.

Asimismo, el texto eximiría de las sanciones aquellos proyectos de cooperación ferroviaria y vial. Para su aprobación es necesario hacerse con nueve votos a favor y ningún veto --que puede ser ejercido por Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Rusia--.