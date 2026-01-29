China ejecuta a once miembros de una banda implicada en una red de fraude en Birmania

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han ejecutado este jueves a once miembros de una banda criminal responsable del control de centros dedicados a estafas en territorio de Birmania, después de que fueran condenados a muerte en septiembre de 2025 por los cargos que pesaban contra ellos, entre ellos homicidio, detención ilegal y fraude.

Las ejecuciones han tenido lugar a primera hora del día en la ciudad de Wenzhou, situada en la provincia de Zheijaing (este), después del visto bueno del Tribunal Popular Supremo, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Los condenados eran parte de la conocida familia Ming, uno de los cuatro principales grupos criminales mafiosos en el norte de Birmania, donde están acusados de gestionar complejos dedicados al fraude, la producción de drogas y la prostitución.

Además, se sospecha de lazos entre estos grupos criminales y las autoridades de Birmania, un país controlado desde febrero de 2021 por una junta militar instalada tras un golpe de Estado para anunlar las elecciones celebradas meses antes, en las que se impuso el partido de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

La familia Ming, encabezada por Ming Xuechang, está acusada de controlar instalaciones en Kokang, una región autónoma birmana situada cerca de la frontera, epicentro de las labores de estafa llevadas a cabo por cientos de trabajadores birmanos víctimas del tráfico de personas que se dedicaban a engañar a través de Internet.

China lanzó en 2023 operaciones para hacer frente a las actividades de estas redes criminales y detuvieron, con la colaboración de Birmania, a miles de personas que supuestamente participaban en estas actividades, principalmente en Kokang y su capital, Laukkaing.

De hecho, entre los ejecutados este jueves figura el líder de otra banda criminal, Wu Hongming, con quien la familia Ming habría establecido lazos para cometer diversos delitos, entre ellos asesinatos, detención ilegal de personas implicadas en fraude y agresiones, con catorce ciudadanos chinos muertos por estas acciones.