China ejecuta a otros cuatro miembros de una banda criminal que opera en el norte de Birmania

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han ejecutado este lunes a otros cuatro miembros de una banda criminal que operaba en el norte de Birmania, días después de ajusticiar a once integrantes de otro grupo mafioso dedicado a operaciones de fraude y tráfico de personas en el país vecino.

Los ejecutados, identificados como miembros de la familia Bai, fueron cuatro de los cinco condenados a muerte en noviembre de 2025 por estas actividades, si bien uno de ellos falleció posteriormente en prisión a causa de una enfermedad, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

Así, un tribunal de la provincia de Shenzhen les declaró culpables de una batería de crímenes, incluidos homicidio, fraude en las telecomunicaciones y tráfico de drogas, un veredicto que fue posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo tras rechazar las apelaciones presentadas por todos ellos, dando así luz verde a su ejecución.

La banda conocida como familia Bai está acusada de establecer complejos en la región birmana de Kokang para llevar a cabo actividades delictivas que abarcan desde el fraude a través de telecomunicaciones e Internet a secuestros, extorsiones, homicidios, prostitución y gestión de casinos, con los que habrían obtenido cerca de 29.000 millones de yuanes (alrededor de 3.520 millones de euros).

Asimismo, la banda está acusada de la muerte de seis ciudadanos chinos y de herir a varios más, unos hechos que el tribunal de Shenzhen consideró suficientemente probados como para dictar las citadas sentencias de muerte.

Las autoridades chinas ya habían ejecutado el 29 de enero a once miembros de la banda criminal conocida como familia Ming, uno de los cuatro principales grupos criminales mafiosos en el norte de Birmania, donde están acusados de gestionar complejos dedicados al fraude, la producción de drogas y la prostitución.

La familia Ming, encabezada por Ming Xuechang, está acusada de controlar instalaciones en Kokang, una región autónoma birmana situada cerca de la frontera, epicentro de las labores de estafa llevadas a cabo por cientos de trabajadores birmanos víctimas del tráfico de personas que se dedicaban a engañar a través de Internet.

China lanzó en 2023 operaciones para hacer frente a las actividades de estas redes criminales y detuvieron, con la colaboración de Birmania, a miles de personas que supuestamente participaban en estas actividades, principalmente en Kokang y su capital, Laukkaing.