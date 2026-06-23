China evita comentar la dimisión de Starmer y defiende trabajar con Reino Unido "en la misma dirección"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han evitado este martes comentar la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, que dejará el puesto cuando concluya el proceso interno abierto en el Partido Laborista para designar un nuevo líder y ha defendido en todo caso trabajar con Reino Unido "en la misma dirección", incidiendo que tanto Pekín como Londres son "grandes potencias económicas" y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Se trata de un asunto interno de Reino Unido. No hacemos comentarios al respecto", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

En todo caso, ha puesto en valor que China y Reino Unido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y "grandes potencias económicas". "Una asociación estratégica integral, duradera y coherente entre ambas partes redunda en beneficio de los intereses fundamentales de ambos países y pueblos, y contribuye asimismo a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales", ha afirmado.

Guo ha apostado así por que Pekín y Londres "trabajen en la misma dirección", señalando que deben "profundizar la cooperación bilateral y la coordinación en asuntos multilaterales, y mantener conjuntamente el impulso de mejora y crecimiento de las relaciones bilaterales".

Starmer anunció este lunes que pondrá fin a su mandato con una dimisión, tras ceder a las presiones internas por falta de liderazgo, sus cambios continuos de posición y varias polémicas en su gabinete, además de una serie de debacles electorales que han precipitado su caída en pleno auge de la ultraderecha de Reform UK, que lidera Nigel Farage.

Frente al desplome electoral, ha emergido como alternativa el exalcalde de Mánchester Andy Burnham, figura del laborismo llamada a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar al partido que ya ha dado el paso para presentar una candidatura a las primarias. Tanto es su favoritismo que podría convertirse en primer ministro el 17 de julio si no se presentan más candidatos al liderazgo del partido.