China y Filipinas protagonizan un diálogo "sincero" para acercar posturas en plena crisis territorial

Un guardacostas chino observa a pesqueros filipinos en aguas disputadas en el mar de la China Meridional - Europa Press/Contacto/CCG

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes diplomáticos de China y de Filipinas se han reunido este sábado para intentar acercar sus muy alejadas posiciones sobre el conflicto territorial que enfrenta a ambos países desde hace años en el mar de la China Meridional.

Guardacostas y pesqueros de ambos países protagonizan habitualmente encontronazos en zonas disputadas como Masinloc (o atolón de Scarborough); una fricción constante que ahora se ha visto agravada por factores externos como la guerra de Irán y su impacto en los mercados internacionales.

No obstante, el encuentro celebrado en la ciudad china de Quanzhou, en la provincia de Fujian, ha ocurrido con un ánimo positivo. Ambas partes, ha explicado el Ministerio de Exteriores chino, que ha destacado un intercambio de ideas "sincero y en profundidad" entre el viceministro de Asuntos Exteriores de China, Sun Weidong, y el subsecretario del Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas, Leo Herrera-Lim.

"La parte china instó a Filipinas a respaldar sus palabras con hechos, retomar la resolución de los problemas marítimos mediante el diálogo y la consulta, y crear condiciones favorables para la estabilización de las relaciones bilaterales", de acuerdo con la nota.

Filipinas, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de mantener el diálogo diplomático y gestionar adecuadamente las diferencias, según el comunicado.

Ambas partes se mostraron optimistas respecto al desarrollo de las relaciones entre China y la ASEAN, afirmando que, a pesar de un entorno complejo y volátil, fortalecerían la comunicación y la coordinación para impulsar la cooperación en Asia Oriental y salvaguardar la estabilidad y el desarrollo regionales.