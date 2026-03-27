China y Filipinas reanudarán las conversaciones sobre zonas en disputa del mar de China Meridional

Archivo - Varios pescadores cerca del bajo de Masinloc, en las aguas en disputa del mar de China Meridional. - GUARDIA COSTERA DE FILPINAS - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han informado este viernes que tienen previsto reanudar las conversaciones bilaterales con China para abordar el futuro de las zonas en disputa en el mar de China Meridional, generalmente un punto de fricción entre los dos países, que han registrado un aumento de las tensiones durante los últimos años.

El Ministerio de Exteriores filipino ha indicado en un comunicado que todo apunta a que el diálogo se reanude en la ciudad de Quanzhou, situada en la provincia de Fujian, en la costa este del país. Así, abordarán sus respectivas posiciones tras los últimos acontecimientos en la zona.

"La reanudación de conversaciones se produce mientras Manila busca reactivar la colaboración con Pekín en el contexto del conflicto en Oriente Próximo, que provoca interrupciones masivas en los suministros de petróleo en todo el mundo", ha sostenido, al tiempo que ha afirmado que existen "oportunidades para establecer plataformas de colaboración con el fin de mantener la seguridad energética en la región".

El Gobierno chino, por su parte, ha asegurado que la puerta "está abierta" para realizar exploraciones de hidrocarburos de forma conjunta con Filipinas a medida que aumenta la crisis energética a nivel mundial.

Este mismo viernes, la Armada de Filipinas ha informado de que un buque militar ha estado "cerca de colisionar" con otro barco de la Armada china en aguas cercanas a la isla de Pagasa (Thitu en chino)", administrada por Filipinas pero en disputa. En un informe, el Mando Occidental (WESCOM) de las Fuerzas Armadas de Filipinas ha aseverado que el incidente se debió a las "maniobras temerarias" del buque chino.

El incidente ha tenido lugar tan solo tres semanas después de que una embarcación china apuntara a una fragata de la Armada filipina que patrullaba la zona cerca del arrecife de Escoda, conocido en China como Xianbin Jiao.

El coronel Nep Padua, portavoz del WESCOM, declaró que el buque 'BRP Benguet' "evitó con éxito una posible colisión tras una maniobra peligrosa de una fragata lanzamisiles 532 de la Armada de China durante una operación marítima de rutina cerca de la isla Pagasa".

El mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.