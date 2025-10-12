China insta a EEUU a retirar sus recientes medidas arancelarias y pide regresar a la senda del diálogo

Puerto de Qinzhou en la ciudad china de Qinzhou, situado en la la Región Autónoma Zhuang de Guangxi. - Europa Press/Contacto/Zhang Ailin

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han instado al Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, a "corregir" las recientes medidas arancelarias impuestas contra el país asiático y han hecho un llamamiento a la negociación para resolver las disputas comerciales después de que Trump anunciara un arancel adicional del 100 por ciento a China y controles en la exportación de software procedente de Pekín a partir del 1 de noviembre.

"China insta a Estados Unidos a corregir con prontitud sus prácticas erróneas, atenerse a los importantes consensos de las conversaciones telefónicas entre ambos jefes de Estado (...) y a abordar las respectivas preocupaciones y gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo, sobre la base del respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones", ha sostenido un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

El Gobierno chino justifica las medidas establecidas recientemente sobre el control de la exportación de tierras raras como una necesidad para "defender mejor la paz mundial y la estabilidad regional".

En concreto, han detallado que no se trata de una prohibición a la exportación, sino de un aumento de la vigilancia de las normas ya establecidas para el comercio de tierras raras. De esta manera, China se reserva la capacidad de no otorgar licencias a quienes no cumplan la normativa, aunque han asegurado que las empresas "no tienen de qué preocuparse" en caso de estar cumpliendo las medidas.

"China ha evaluado exhaustivamente con antelación el posible impacto de las medidas en las cadenas industriales y de suministro y está segura de que dicho impacto es muy limitado", ha mencionado el portavoz.

Este endurecimiento en la emisión de licencias provocó la indignación del mandatario estadounidense, que calificó la medida de "vergüenza". Como respuesta, Trump anunció que elevaría los aranceles a China un 100 por ciento --entrando en vigor el próximo mes-- y aumentaría los controles para las exportaciones chinas de software, dejando en el aire una reunión programada con el líder del gigante asiático, Xi Jinping, en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar en dos semanas.

"Las amenazas deliberadas de aranceles elevados no son la manera correcta de llevarse bien con China. La postura de China sobre la guerra comercial es consecuente: No la deseamos, pero no le tememos", ha reaccionado la cartera comercial del Ejecutivo chino.

Igualmente, han amenazado con continuar tomando medidas comerciales contra Washington si "insiste en seguir el camino equivocado"

CONFLICTO POR LAS TASAS PORTUARIAS

La Administración Trump decidió el pasado mes de abril aumentar los recargos por servicios portuarios a los buques propiedad de u operados por empresas chinas, medida que entrará en vigor el 14 de octubre. Ante esto, China ha anunciado que implementará acciones similares contra barcos estadounidenses.

"Las contramedidas de China son actos necesarios de defensa pasiva y tienen como objetivo proteger los derechos e intereses legítimos de las industrias y empresas chinas", han expresado las autoridades de Pekín.

Al igual que con las anteriores medidas expuestas, el gigante asiático espera que Estados Unidos "reconozca su error" y "retome la vía correcta del diálogo y la consulta".