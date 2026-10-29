China insta a "preservar la paz" en la península de Corea tras los últimos lanzamientos de misiles de Pyongyang

Archivo - Imagen de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano - -/kcna/kns/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han instado este jueves a "preservar la paz y la estabilidad" en la península de Corea tras los últimos lanzamientos realizados a lo largo de la mañana por el Ejército de Corea del Norte, que ha realizado un ensayo balístico con misiles de corto alcanza hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín espera que las partes "examinen con franqueza las causas profundas del problema existente en la península de Corea", tal y como ha recogido el diario 'Global Times'.

Así, ha afirmado que es necesario "mantener un rumbo firme hacia una solución política" que ponga fin a las tensiones en la zona, al tiempo que ha pedido a Seúl y Pyongyang "tomar medidas para preservar la paz" y evitar un temido conflicto entre los dos países, que siguen técnicamente en guerra, habida cuenta de que nunca llegaron a firmar un acuerdo de paz tras la guerra de Corea (1950-1953).

Con los lanzamientos de este jueves, Corea del Norte busca demostrar nuevamente su fuerza apenas seis días después de que Seúl propusiera la celebración de conversaciones militares bilaterales para prevenir choques fronterizos.

Los proyectiles han sido detectados en torno a las 12.30 horas (hora local) tras ser disparados desde las inmediaciones de la ciudad costera de Wonsan y han recorrido una distancia de unos 250 kilómetros, según informaciones del Ejército surcoreano.

Las autoridades militares surcoreanas, en estrecha cooperación con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y Japón, han reforzado la vigilancia ante la posibilidad de nuevos lanzamientos y se encuentran analizando este ensayo balístico.

Este incidente constituye el decimoséptimo lanzamiento de misiles balísticos llevado a cabo por el régimen norcoreano en lo que va de año, y coincide, además, con el silencio de Pyongyang ante la oferta formal presentada en septiembre por el Ministerio de Defensa surcoreano.