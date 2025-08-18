China se muestra "esperanzada" a pocas horas de la reunión entre Trump y Zelenski en EEUU

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han expresado este lunes su "esperanza" en relación con una posible solución a la invasión rusa de Ucrania a tan solo unas horas de que se produzca la esperada reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha hecho hincapié en que espera que "las reuniones programadas para este lunes" sirvan para que "todos los bandos y partes se impliquen a su debido tiempo en las negociaciones de paz".

Así, ha instado a lograr un acuerdo que fije las bases para una paz "justa y firme", de cumplimiento "obligatorio y aceptable para todos", tal y como recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Por otra parte, ha aplaudido el acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, además de la reciente "mejora de las relaciones bilaterales entre las partes", la cual "contribuye a una solución política de la crisis humanitaria".

De esta forma se ha referido al encuentro entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, que tuvo lugar el pasado viernes en el estado de Alaska y que duró casi tres horas. Se trata de la primera reunión entre las partes desde que el magnate neoyorquino regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero.