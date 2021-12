China y Nicaragua reanudan sus relaciones diplomáticas tras la ruptura de Managua con Taipéi

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China y Nicaragua han firmado este viernes un comunicado conjunto para reanudar las relaciones diplomáticas entre las partes después de que Managua anunciara una ruptura de las mismas con Taiwán por considerar que la isla forma parte indivisible del territorio chino.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático ha confirmado la información y ha señalado que los países han acordado "desarrollar unas relaciones amistosas sobre los principios el respeto mutuo y la integridad territorial", así como la "no agresión y la no interferencia" en los asuntos internos del otro.

De esta forma, China y Nicaragua buscan el "beneficio mutuo" y la "coexistencia pacífica". "Los dos gobiernos han decidido reconocerse el uno al otro y reanudar sus relaciones diplomáticas, efectivas desde la firma de este documento", ha indicado.

Nicaragua es "un país importante de Centroamérica", tal y como ha recalcado el portavoz, que ha expresado que China "aprecia la decisión de comprometerse con el principio de una sola China". "Solo hay una China en el mundo y el Gobierno de esa China es el único legal que la representa, mientras que Taiwán es parte inalienable de su territorio", ha recordado.

"Estos hechos están respaldados por la historia y las leyes y forman parte de la norma de gobierno aceptada universalmente para las relaciones internacionales", ha añadido, según ha recogido la cadena de televisión CGTN.

Este mismo viernes, Ma Xioguang, portavoz de la Oficina para Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, ha aseverado que Pekín aprecia la decisión de Managua dado que "apoya la causa china de la reunificación".

"La historia y la realidad han mostrado de nuevo que la independencia de Taiwán no tiene cabida y que nadie ni ninguna fuerza podrán detener la completa reunificación del territorio", ha insistido.

Por su parte, Taiwán ha lamentado "profundamente" la decisión del Gobierno nicaragüense de "ignorar la amistad" entre pueblos: "Taiwán siempre ha sido un amigo sincero de Nicaragua y ha trabajado para mejorar los medios de vida de su gente y ayudar a su desarrollo nacional. Los resultados de estos esfuerzos son evidentes para todos", ha defendido el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Estados Unidos no ha tardado en reaccionar a la ruptura de relaciones de Managua con Taipéi --que Washington respalda-- y ha recalcado que ya que las elecciones en Nicaragua "no fueron libres", las acciones del presidente, Daniel Ortega, "no pueden reflejar la voluntad del pueblo nicaragüense ni tienen ninguna validez".

Así lo ha argumentado en un comunicado del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, para añadir que las relaciones de Taiwán con sus socios diplomáticos brindan "importantes beneficios económicos a Occidente", por lo que ha hecho una llamada a la comunidad internacional a que "apoye la democracia y el Estado de Derecho".