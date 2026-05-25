China pide "consolidar" las negociaciones entre EEUU e Irán para lograr una solución dialogada al conflicto

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en el marco de la visita oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, a Pekín. - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este lunes "consolidar" las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr una solución dialogada al conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz, subrayando que la guerra "nunca debería haber ocurrido y no tiene sentido prolongarla más".

"China siempre ha creído que el diálogo y la negociación son el camino correcto, y que el uso de la fuerza no conduce a ninguna parte. Es importante consolidar la tendencia hacia la distensión, mantener el rumbo hacia una solución política, entablar diálogo y consultas, y alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes", ha subrayado la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, en rueda de prensa.

En este sentido, ha incidido en que el conflicto en Irán es uno que "nunca debería haber ocurrido y no tiene sentido prolongarlo más". "Encontrar una vía temprana para resolver la situación redunda en interés no solo de Estados Unidos e Irán, sino también de los países de la región y del resto del mundo", ha expuesto.

Mao ha subrayado que el alto el fuego y los esfuerzos continuados por explorar una resolución negociada "han sido bien recibidos por los países de la región y la comunidad internacional", por lo que ha pedido mantener viva esta vía y consolidar el diálogo que lleve a una salida negociada.

Para China es "importante" reabrir las rutas marítimas "lo antes posible", incidiendo en que hay que mantener conjuntamente la estabilidad y fluidez de las cadenas globales de suministro. "Es fundamental lograr cuanto antes un alto el fuego integral y duradero que permita el pronto retorno de la paz y la estabilidad a Oriente Próximo y la región del Golfo", ha incidido la portavoz, que ha recordado el interés del presidente chino, Xi Jinping, en promover la paz y la estabilidad y sus propuestas a este efecto.