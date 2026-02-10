China pide a Japón mostrar "acciones concretas" que apunten al diálogo tras las tensiones por Taiwán

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este martes al Gobierno japonés mostrar "acciones concretas" que apunten al diálogo sobre el asunto de Taiwán tras la victoria de la primera ministra, Sanae Takaichi, y su Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones celebradas el domingo y que, según los expertos, alejan la posibilidad de una reducción de las tensiones con Pekín.

Después de que la propia Takaichi asegurara que estaba dispuesta a abrir el diálogo con China, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha señalado que es necesario que Tokio tome primero algunas medidas, como "retractarse" de las palabras pronunciadas el pasado mes de noviembre, cuando la política ultraconservadora aseguró que Tokio podría intervenir militarmente en caso de que China ataque Taiwán.

Fueron esas palabras, precisamente, las que provocaron las críticas de las autoridades chinas y han desembocado en una crisis diplomática que dura ya meses. Sin embargo, Lin ha insistido ahora en que "un diálogo genuino debe construirse sobre la base del respeto de unos hacia otros", según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

"Hablar del diálogo por un lado, pero embarcarse en la confrontación, por otro, no llevará a nadie a aceptarlo", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que Pekín ha pedido en varias ocasiones a Takaichi que "se retracte" de sus palabras.

En este sentido, ha subrayado que Taiwán sigue siendo una provincia más bajo su soberanía y no descarta el uso de la fueza en caso de que fuera necesario. Desde Pekín, insisten además en lograr la reunificación del territorio.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.