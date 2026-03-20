China pide a las partes enfrentadas en Oriente Próximo garantizar el suministro "estable" de petróleo

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este viernes a las partes enfrentadas en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán a garantizar el suministro "estable" de petróleo en la zona, una cuestión de "vital importancia" para la economía mundial.

Así lo ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, que ha instado a "actuar con responsabilidad y velar por el suministro de energía" a medida que el precio del barril de Brent sigue aumentando por los ataques en el golfo Pérsico, lo que dificulta el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

"La seguridad energética es de gran importancia para la economía mundial", ha aseverado en respuesta a una pregunta sobre las últimas declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que ha afirmado que el país norteamericano podría levantar las sanciones impuestas sobre el crudo iraní que ya ha sido exportado y se encuentra en alta mar.

Las autoridades estadounidenses anunciaron la semana pasada el levantamiento parcial de las sanciones sobre el crudo ruso, una medida que Moscú considera una maniobra para "estabilizar el marcado energético" en plena crisis por la ofensiva.

Desde el comienzo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, respondida por Irán y por milicias proiraníes en Oriente Próximo, el estrecho de Ormuz, por el cual suele circular alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo --además de un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes--, ha sido escenario de una reducción significativa del tráfico marítimo, así como de reiterados ataques contra algunos de los pocos buques que han intentado cruzarlo.