China pone en marcha maniobras militares en el Pacífico a medida que aumenta la tensión con Japón

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de China han puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares en zonas del Pacífico a medida que aumenta la tensión con Japón, que se ha sumado también a una serie de actividades militares con Filipinas y Estados Unidos, entre otros países.

Un día después de haber criticado a las autoridades japonesas por participar en las citadas maniobras junto a Estados Unidos y Filipinas, Pekín ha procedido a llevar a cabo su propio despliegue con el objetivo de poner a prueba "las capacidades de las fuerzas chinas mar adentro", tal y como ha indicado el Ejército chino en un comunicado.

Así, ha señalado que se trata de una serie de maniobras de carácter "rutinario" sin que haya "ningún objetivo o país específico" frente al que realizar este tipo de actividades, si bien el Ministerio de Defensa de Taiwán ha alertado en un comunicado de que ha detectado el portaaeronaves chino 'Liaoning' en el estrecho de Taiwán. Es por ello que ha afirmado que está "supervisando de cerca" los movimientos del buque.

Aunque generalmente este tipo de medidas incluyen el paso de buques chinos cerca de las islas japonesas situadas en el suroeste del país, esta es la primera vez que Pekín anuncia el paso de buques por el canal de Yokoate, situado más cerca de la isla principal japonesa, Honshu, que el estrecho de Miyako.