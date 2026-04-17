China protesta ante Japón por el paso de un buque militar en el estrecho de Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han presentado este viernes una protesta formal ante el Gobierno de Japón por el paso de un buque militar por el estrecho de Taiwán, una medida que "amenaza gravemente la soberanía y la seguridad de China", y a la que Pekín "se opone firmemente".

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que el Ejército chino ha actuado "conforme a las leyes y reglamentos vigentes" a la hora de abordar la situación", según informaciones del diario estatal chino 'Global Times'.

"La entrada del buque japonés en el estrecho de Taiwán pone de manifiesto, una vez más, el peligroso intento de ciertos individuos en Japón de interferir militarmente en el estrecho de Taiwán y socavar la paz y la estabilidad en la zona", ha afirmado Guo, que ha alertado de que tales acciones "dañan gravemente los cimientos políticos de las relaciones entre China y Japón".

Las relaciones entre China y Japón se han deteriorado desde el pasado mes de noviembre, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que cualquier acción militar china contra Taiwán, incluido un bloqueo naval, podría considerarse una "situación que amenaza la supervivencia" en la región, lo que permitiría a Japón ejercer su derecho a la legítima defensa colectiva, tal y como establece su Constitución.

Guo ha indicado, a su vez, que la primera ministra japonesa "ha hecho declaraciones erróneas sobre la cuestión taiwanesa", lo que supone un "duro golpe a las relaciones entre los dos países". "Al enviar un buque de la Fuerza de Autodefensa de Japón al estrecho de Taiwán para hacer alarde de fuerza y participar en provocaciones deliberadas, Japón ha agravado su error", ha apuntado.