China realiza labores de patrullaje frente a posibles combates cerca de zonas en disputa con Filipinas

Archivo - Un militar del Mando de Operaciones del Este del Ejército Popular de Liberación de China - LIN JIAN / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de China han informado este viernes de que han puesto en marcha labores de patrullaje con ayuda de la Fuerza Aérea y las Fuerzas Terrestres para aumentar las capacidades de defensa ante posibles combates en zonas en disputa con Filipinas en el mar de China Meridional, como el bajo de Masinloc, también conocido como Huangyan.

"Estas patrullas buscan reforzar el control y la gestión de aguas y espacios aéreos de relevancia y sirven para poner en práctica posibles medidas para hacer frente a posibles violaciones de todo tipo y actos de provocación en las inmediaciones", ha indicado el Teatro del Mando Sur del Ejército de China en un comunicado.

Así, ha defendido que se trata de medidas de acción "necesarias" para las fuerzas chinas, mientras que la Guardia Costera ha puesto en marcha sus propias operaciones en respuesta a "violaciones" perpetradas por Filipinas en la zona, si bien de momento las autoridades de ambos países no se han pronunciado al respecto.

China reclama la mayor parte de las aguas de la zona --también en disputa con Vietnam, Malasia y Brunéi-- por considerar que son parte de su territorio al figurar dentro de la llamada "línea de los nueve puntos" que aparece en los mapas del gigante asiático, una línea trazada por el Gobierno chino que reclama como suyo el mar de China Meridional, incluidas las islas Paracelso y Spratly.

Las relaciones entre China y Filipinas siguen por ello siendo tensas. Manila ha acusado a Pekín de obstaculizar sus misiones de desabastecimiento de tropas dentro de lo que considera como su zona económica exclusiva, mientras que China insiste en que los buques filipinos transitan estas aguas de forma ilegal.