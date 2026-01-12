China rechaza una "interferencia" extranjera en Irán tras las amenazas de intervención militar de Trump

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha expresado este lunes su rechazo a una "interferencia" extranjera en los asuntos de Irán, ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible ataque contra el país centroasiático ante la represión de las protestas de los últimos días contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

"Siempre nos hemos opuesto a la interferencia en los asuntos internos de otros países y siempre hemos mantenido que la soberanía y la seguridad de todos los países debe contar con protección total bajo el Derecho Internacional", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, tras ser preguntada por las amenazas de Trump contra Irán.

"Nos oponemos al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales", ha señalado durante una rueda de prensa. "Instamos a todas las partes a intensificar sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo", ha añadido.

Así, la portavoz de la diplomacia del gigante asiático ha expresado el deseo de Pekín de que "el Gobierno y el pueblo de Irán puedan superar las dificultades actuales y mantener la estabilidad nacional", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este mismo lunes que las manifestaciones contra derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir, después de Trump haya amenazado con hacerlo ante la represión de las movilizaciones, que habrían dejado más de 500 muertos, según la organización no gubernamental HRANA, con sede en Estados Unidos.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.