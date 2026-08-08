China reclama a Japón que respete sus principios antinucleares y advierte de que está "jugando con fuego"

Archivo - Banderas de Japón (I) y China (D) - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha instado este viernes a las autoridades japonesas a respetar los principios antinucleares del país, así como sus obligaciones internacionales, y ha advertido de que no deben "jugar con fuego" en materia de armamento nuclear, después de que una encuesta reflejara un amplio respaldo de la población japonesa a mantener las restricciones sobre este tipo de armas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, se ha pronunciado así durante una rueda de prensa al ser preguntado por los resultados de un sondeo de la Asociación de Investigación de Opinión Pública de Japón sobre la política nuclear del país.

Según datos los resultados de esta encuesta, recogidos por la agencia de noticias china Xinhua, el 76% de los japoneses respalda la continuidad de los llamados "tres principios antinucleares", que establecen que Japón no producirá ni permitirá la introducción de armas nuleares en su territorio.

Asimismo, un 77% de los encuestados se opone a que Japón adopte un sistema de "compartición nuclear" con Estados Unidos, asociación que permitiría a Washington desplegar armamento nuclear en territorio japonés.

Para Lin, estas cifras evidencian una oposición "abrumadora y clara" de la sociedad japonesa a la posesión de armas nucleares y ponen de manifiesto el valor que la población concede a la paz y la prosperidad alcanzadas tras un elevado coste histórico.

En este contexto, el portavoz chino ha reclamado a las autoridades japonesas que "escuchen la voz del pueblo" y que cumplan con sus compromisos derivados del Derecho Internacional, incluido el deber de no aceptar, fabricar, poseer ni proliferar armas nucleares.

Lin ha acusado además a sectores del actual Gobierno japonés de promover la llamada "opción nuclear" y de tratar de cuestionar los tres principios antinucleares, algo que, a su juicio, refleja el incremento de las aspiraciones políticas y militares de las fuerzas conservadoras del país.

Según el portavoz, estas iniciativas ponen en riesgo el futuro de la población japonesa y contradicen el rechazo mayoritario de la sociedad a la proliferación nuclear. "La voluntad popular no debe ser desafiada", ha advertido.

China ha reclamado así a Tokio que no vuelva a "malinterpretar la tendencia histórica" y que evite adoptar medidas contrarias al deseo de la población japonesa de preservar la paz.

Estas declaraciones llegan apenas unos días después de que Pekín criticara el nuevo Libro Blanco de Defensa de Japón, al que acusó de exagerar la denominada "amenaza china" y de justificar la aceleración del fortalecimiento militar nipón.

El propio Lin Jian apuntó ya a mediados de esta semana que Japón ha seguido avanzando en su remilitarización pese a su pasado militarista y cuestionó el desarrollo de las capacidades ofensivas de largo alcance y las nuevas formas de guerra contemplados en su estrategia de defensa.

China considera que esta evolución supone un riesgo para la estabilidad regional y ha instado a Japón a extraer lecciones de su pasado y a abandonar lo que Pekín considera una vía de expansión militar.

Si bien estas declaraciones no se referían directamente a la política nuclear japonesa, forman parte del mismo marco de críticas de China al proceso de fortalecimiento militar de Japón y a un eventual cuestionamiento de las restricciones que Tokio mantiene desde hace décadas en materia nuclear.