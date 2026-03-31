China refuerza su "cooperación" con Pakistán para impulsar la paz en Oriente Próximo

Archivo - La portavoz del Minsiterio de Exteriores chino, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han anunciado este martes un refuerzo de la "cooperación" con el Gobierno de Pakistán para impulsar la paz en Oriente Próximo a medida que avanza la ofensiva puesta en marcha a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha indicado que altos cargos de ambos países tienen previsto reunirse durante la jornada en Pekín, la capital china, para abordar el asunto a medida que tratan de impulsar conversaciones entre las partes enfrentadas para evitar que el conflicto "se agrave".

"Los dos ministros de Exteriores (Wang Yi e Ishaq Dar) reforzarán la comunicación estratégica y la coordinación sobre la situación en Irán y realizarán nuevos esfuerzos para promover la paz", ha declarado Mao durante una rueda de prensa en la que ha destacado que ambos países son "socios estratégicos para toda la vida".

La visita de Dar se produce después de que el domingo recibiera a sus homólogos de Arabia Saudí, Egipto y Turquía para mantener conversaciones sobre cómo intentar poner fin a la guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que deja ya más de 2.000 muertos en territorio iraní.

La preocupación es creciente por el impacto de los combates, incluido el colapso del tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, si bien China es un socio clave de Irán aunque no ha anunciado el envío de ayuda militar a Teherán.

Este mismo martes, Pekín ha manifestado su "gratitud" después de que las autoridades iraníes facilitaran el paso de tres buques chinos por el estrecho de Ormuz en plenos ataques.

"Gracias a los esfuerzos coordinados con las partes pertinentes, tres buques chinos han transitado recientemente por el estrecho de Ormuz. Expresamos nuestra gratitud a las partes pertinentes por su ayuda", ha manifestado, sin dar más detalles al respecto.