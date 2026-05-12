China reitera su oposición "clara" a que EEUU venda armamento a Taiwán a días del viaje de Trump

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una llamada en la Casa Blanca. - Shealah Craighead/White House/dp / DPA - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han reiterado este martes su oposición a que Estados Unidos venda armamento a Taiwán, así como ha recalcado que Jimmy Lai, opositor hongkonés encarcelado es "el principal instigador" de los "disturbios" en el enclave, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que en su visita de finales de esta semana llevará ambos temas a su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

"Durante la visita del presidente Trump a China, ambos jefes de Estado mantendrán un profundo intercambio de opiniones sobre las principales cuestiones relacionadas con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre la paz y el desarrollo mundiales", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en rueda de prensa un día antes del inicio del viaje previsto del 13 al 15 de mayo.

En todo caso, sobre los dos controvertidos temas que ha puesto sobre la mesa el mandatario estadounidense, el portavoz chino ha reiterado la tradicional postura de Pekín. "La firme oposición de China a las ventas de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán es constante y clara", ha subrayado.

Respecto a la figura de Jimmy Lai, disidente hongkonés cuya liberación el presidente estadounidense ha dicho que pedirá a Xi, Guo ha insistido en que Lai es "el principal instigador y responsable de los disturbios que sacudieron Hong Kong".

Así, ha reiterado que los asuntos de Hong Kong son "asuntos internos de China". "El Gobierno central de China apoya firmemente a las autoridades judiciales de Hong Kong en el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley", se ha limitado a comentar.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense dijo que tratará con el presidente de China la liberación del disidente hongkonés. "Jimmy Lai causó mucha agitación en China. Intentó hacer lo correcto. No tuvo éxito, fue a la cárcel y a la gente le gustaría que saliera. Y a mí también me gustaría que saliera", argumentó.

Respecto a la situación en Taiwán, Trump dijo que Pekín sabe que no quiere ver ningún movimiento de China contra la isla, en permanente amenaza de una unificación por la fuerza con el resto de la China continental, por lo que atribuyó a su buena sintonía con Xi que se mantenga el 'statu quo' de la isla.

"Si tienes al presidente adecuado, no creo que vaya a pasar. Estaremos bien. Tengo una muy buena relación con el presidente Xi y él sabe que no quiero que eso pase", zanjó, después de ahondar en que la venta de armas a Taipei será uno de los asuntos que esté sobre la mesa cuando se reúna con el presidente chino.