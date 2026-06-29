China sanciona a 20 entidades japonesas para evitar la "remilitarización" del país y la obtención de armas nucleares

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han impuesto este lunes sanciones contra una veintena de empresas y entidades japonesas, entre ellas Mitsubishi y el Instituto Nacional de Estudios de Defensa, con el objetivo de evitar la "remilitarización" del país y la obtención de armamento nuclear.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino, que ha indicado que el objetivo de estas medidas es, a su vez, "salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales y cumplir con obligaciones internacionales", ha lamentado que, desde hace algún tiempo, "Japón ha seguido avanzando por el camino equivocado".

"Están acelerando un nuevo tipo de militarismo, con el despliegue de armamento, especialmente misiles. Por eso, de acuerdo con lo establecido en la legislación china, se ha reforzado la restricción de las exportaciones", tal y como ha indicado el portavoz, según ha un comunicado publicado por la cartera.

En este sentido, ha explicado que, por un lado, se busca "prohibir la exportación de mercancía de doble uso a estas entidades, además de impedir que organizaciones extranjeras acaben transfiriendo estos materiales, originados en territorio chino". "Todas estas actividades deben cesar de inmediato", ha aclarado.

"Las medidas adoptadas por China son enteramente legítimas, razonables y legales, y buscan socavar el denominado nuevo militarismo japonés. Esperamos que Japón se dé cuenta de su error y de su comportamiento y que vuelva a encauzar sus actos", ha apuntado, antes de manifestar que estas medidas "solo afectan a una minoría de entidades japonesas". "Se aplican solo a artículos de doble uso", ha garantizado.

Además, ha asegurado que "esto no afectará los intercambios económicos y comerciales normales entre China y Japón". "Las entidades japonesas que actúen de buena fe y cumplan con la ley no tienen absolutamente ninguna razón para preocuparse", ha zanjado.