China sanciona a dos ministros de Taiwán por promover la independencia de la isla

Rueda de prensa del portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Binhua.

China ha impuesto este miércoles sanciones contra dos ministros de Taiwán acusados de secesionistas por perseguir la independencia de la isla, elevando a 14 la lista 'negra' de Pekín contra individuos que considera "traidores" a los intereses chinos.

En declaraciones recogidas por la agencia estatal china Xinhua, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Chen Binhua, ha confirmado las medidas contra la ministra del Interior, Liu Shih Fang, y el ministro de Educación, Cheng Ying Yao, miembros del oficialista Partido Progresista Democrático.

Pekín acusa a ambos de "dividir el país y sabotear el desarrollo de las relaciones" entre Taiwán y el resto de China continental. "Son traidores a la nación china que perjudican los intereses de sus compatriotas chinos", ha asegurado Chen.

En este sentido, el portavoz de la agencia china para regir las relaciones con Taiwán ha avanzado que Pekín, tras añadirles a la 'lista negra', tomará "las medidas necesarias para castigarlos de conformidad con la ley y exigirles responsabilidades de por vida".

En concreto, las autoridades chinas señalan a la ministra del Interior taiwanés por propagar "la retórica de la 'independencia de Taiwán'" y "reprimir a los residentes de Taiwán que apoyan o participan en intercambios a través del Estrecho", mientras que acusa al titular de Educación de "elaborar materiales educativos sobre la 'independencia de Taiwán', envenenando las mentes de los jóvenes en Taiwán y obstaculizando los intercambios y la cooperación educativa a través del Estrecho".

De acuerdo a las medidas punitivas, los individuos sancionados tienen vetada la entrada a la parte continental de China y a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao. También queda restringida la cooperación entre organizaciones afiliadas a ambos con entidades o personas en la China continental o los vínculos financieros con el resto de China.

Las tensiones entre China y Taiwán siguen al alza después de que el presidente chino, Xi Jinping, afirmara en su discurso de Fin de Año que la "reunificación" con Taiwán es una "tendencia" que no tiene vuelta atrás, en plenas maniobras militares del gigante asiático en la región que han sido condenadas por las autoridades taiwanesas y estadounidenses por poner en jaque "la estabilidad de la región" y "la paz en el mundo".