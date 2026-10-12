China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus relaciones con Taiwán

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con una bandera de Taiwán. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han anunciado este lunes la imposición de sanciones contra ministros de Paraguay y Belice en respuesta a las relaciones entre estos países y Taiwán, una isla a la que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

Los ministros afectados son el jefe de la cartera de Comunicaciones de Paraguay, Gustavo Villate, y el ministro de Exteriores de Belice, Francis Fonseca, por lo que sus bienes y activos quedan congelados en China y se impedirá la emisión de visados para ambos.

Además, queda prohibida cualquier relación comercial con ellos por parte de organizaciones chinas, según ha informado el Ministerio de Exteriores de China en un comunicado.

La decisión llega tan solo dos días después de que Taiwán celebrada su día nacional, una fecha que ha suscitado comentarios por parte de Villate y los cuales han sido rechazados por Pekín.

Villate recalcó entonces la importancia de la "autodeterminación de los pueblos", una cuestión espinosa para Pekín, que apuesta por la reunificación y condena las fuerzas "separatistas" de la isla.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, que ha calificado en el pasado a Taiwán como un "socio fundamental" para el país, visitó Taipéi a principios de este año. Desde allí firmó una serie de acuerdos sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, cooperación en ciberseguridad e inversiones en inteligencia artificial e informática.

El mes pasado, el ministro de Exteriores de Taiwán, Lin Chia Lung, visitó Belice, donde ambas partes acordaron estrechar sus vínculos, tal y como indicó entonces el Ministerio taiwanés.

Los otros aliados de Taiwán en el continente son Guatemala y Haití, aunque también mantiene relaciones diplomáticas formales con algunas islas del Caribe.