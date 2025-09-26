China sanciona a seis empresas de EEUU por su apoyo a Taiwán a medida que crecen las fricciones comerciales

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han impuesto sanciones contra seis empresas estadounidenses por ofrecer "apoyo y cooperación militar" a Taiwán, un territorio que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía, a medida que crecen las tensiones comerciales entre las dos potencias.

El Ministerio de Comercio chino ha indicado en un comunicado que estas seis compañías tendrán prohibido adquirir productos de doble uso cívico-militar procedente de empresas chinas, incluso aunque haya contratos vigentes.

A pesar de que está pendiente que los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, se reúnan próximamente, el Gobierno chino ha explicado que estas empresas "se han visto involucradas en acciones que socavan la soberanía nacional china, la seguridad y los intereses del país en materia de desarrollo".

Las empresas en cuestión son Saronic Technologies, Aerkomm Company, Oceaneering International, Planate Management Group, Global Dimensions LLC y Huntington Ingalls Industries.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.