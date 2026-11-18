El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante su visita a Shenzhen. - Пркофьев Вячеслав / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han señalado este miércoles antes de la histórica reunión entre los líderes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; y Rusia, Vladimir Putin, en Shenzhen que los dirigentes tratarán "cuestiones importantes que afectan a la paz mundial", cuando se espera que las guerras en Ucrania y en Irán estén sobre la mesa y con las expectativas sobre posibles resultados concretos.

"Los tres jefes de Estado mantendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones importantes que afectan a la paz mundial", se ha limitado a comentar el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun.

Estas declaraciones llegan antes de la cita histórica que protagonizarán los líderes de las tres potencias en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge la ciudad china de Shenzhen.

En la mesa de los líderes se espera que esté la cuestión del control de armas nucleares pero también asuntos comerciales, con la vista puesta en avances para el fin de la guerra en Ucrania o para un acuerdo con Irán que garantice la estabilidad en el Golfo Pérsico.

De lado de Rusia, Putin ha apuntado a "grandes beneficios potenciales" de la próxima reunión trilateral con los líderes de China y Estados Unidos, reivindicando que los dirigentes de las potencias puedan "sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre Estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses".